ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz üzerinde görev yapan ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA'nın Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçakları tarafından yapılan önlemenin ardından uluslararası sulara düşmesini ele aldı.

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA’nın Rusya tarafından Karadeniz’e düşürüldüğü açıklanmıştı. Rusya'dan yapılan açıklamada ise İHA'nın Rus uçağı tarafından düşürülmediği, irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçip suya düştüğü belirtilmişti. ABD ve Rusya Savunma Bakanları görüştü Rusya ve ABD arasındaki insansız hava aracı (İHA) geriliminin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, ABD tarafının inisiyatifiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, İHA krizinin ele alındığı belirtiliyor..