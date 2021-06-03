ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

İki isim, görüşmede bölgesel güvenlik konuları ve Washington ile Riyad arasındaki savunma iş birliğini ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin açıklamada, Austin'in ABD'nin Suudi Arabistan'ın topraklarını ve halkını savunmasına yardım etme taahhüdünü vurguladığını ifade etti.

VELİAHT PRENS'E TEŞEKKÜR

İkilinin bölgesel güvenliği ve özellikle de Yemen'deki savaşı sona erdirme çabalarını ele aldığını kaydeden Kirby, "Bakan Austin, Yemen'deki savaşı sona erdirmek için ABD Yemen Özel Temsilcilcisi Tim Lenderking ile yakın ve yapıcı bir şekilde çalıştığı için Veliaht Prens'e teşekkür etti." bilgisini paylaştı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SAVUNMASI KONUSU

Sözcü Kirby, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların da ele alındığı görüşmede Austin ile Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın savunmasını iyileştirmeye yönelik devam eden ikili çabaları görüştüğünü kaydetti.