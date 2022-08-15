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    ABD Savunma Bakanı, Covid-19'a yakalandı

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • 15.08.2022 - 21:19
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    ABD Savunma Bakanı, Covid-19'a yakalandı

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve CDC yönergelerine uygun olarak önümüzdeki 5 gün boyunca evde karantinada kalacağım” dedi.

    İşlerini evden sürdürecek

    Karantina sürecinde görevini devretmeyeceğini ve tüm yetkinin kendisinde olacağını ifade eden Austin, normal çalışma programını evden sürdüreceğini açıkladı.

    4 doz aşı olan Austin, 29 Temmuz'da Biden ile görüştüğünü söyledi

    İkisi hatırlatıcı doz olmak üzere 4 doz aşı olan Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile son yüz yüze görüşmesinin 29 Temmuz’da olduğunu aktardı.

    Aşıların hem Covid-19’un yayılmasını yavaşlattığına hem de sağlık üzerindeki etkilerini daha az şiddetli hale getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Austin, herkese aşı olması çağrısında bulundu.

    ABD Savunma Bakanı, Covid-19 a yakalandı #1


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