ABD Savunma Bakanı Lıoyd Austin Japonya ile anlaştı

ABD Savunma Bakanı ilk yurt dışı ziyaretini Japonya’ya yaptı. Japonya ile ABD savunma bakanları, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin Tokyo'da bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

LIoyd Austin, göreve geldiğinden bu yana yaptığı ilk ziyaret Japonya oldu. Kişi ilk ziyaretin Japonya’ya yapılmasına dikkat çekerek, bunun ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik güçlü taahhütlerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Görüşmenin başlıca konularının Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki eğilimleri ve bölgesel konular olacağı kaydedildi. Kişi, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını artırmak istiyoruz." dedi.

“ABD-JAPONYA İTTİFAKI SAĞLAMDIR”

ABD Savunma Bakanı Austin, "ABD ile Japonya ittifakı sağlamdır ve gelecekte de başarılara doğru yol alacaktır." dedi.

Ayrıca hem Japonya hem ABD halkının ortak özelliklerinin sadakat ve vatanseverlik olduğuna vurgu yaptı.

“SERBEST VE AÇIK HİNT PASİFİK İDEALİ”

Japonya-ABD ittifakının her türlü karşı meydan okumalara cesur ve dirençli olduğunun altını çizerek:

"Beraber savunduğumuz 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' ideali, bugünün ve yarının sorunlarının ele alınmasında köşe taşı görevi görüyor." dedi.

MUTAKABATA VARILDI

Görüşmede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" idealinin hayata geçirilmesine yönelik ikili güvenlik ittifakının işletilmesine ilişkin mutabakata varıldı.

SEUL VE TOKYO’YA GEÇECEK

Çin’e karşı caydırıcı güç oluşturmak amacı ile ilk ziyaretlerini Pasifik bölgesine yapan Austin’in, Seul ve Yeni Delhi’ye geçerek çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME YAPILDI

ABD Başkanı Joe Biden, 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle çevrim içi görüşme yapmıştı.

Biden bu görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.