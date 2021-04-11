Savunma Bakanı Austin, üst düzey yetkililer ile görüşme yapmak amacıyla ilk defa İsrail’e gitti. Görüşmelerde güvenlik meselelerinin ele alınacağı kaydedildi.

ABD’nin ilk siyahi Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana ilk kez üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere İsrail’e gitti.

Savunma Bakanı Austin’in uçağı ülkenin Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’na indi.

Tel Aviv’deki temaslar kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

GÜVENLİK MESELELERİ ELE ALINACAK

2 gün sürecek ziyaret kapsamında güvenlik meseleleri, ABD'nin askeri yardımı dahil olmak üzere İran, Suriye ve Lübnan ile ilgili konular ele alınacağı öğrenildi.

SONRAKİ ZİYARET ALMANYA’YA

Austin’in, güvenlik meselelerindeki uluslararası işbirliğinin önemi üzerinde durmak için İsrail ile başladığı ziyaretlerine, Almanya, Belçika’daki NATO merkezi ve İngiltere ile devam edeceği açıklandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail’de VİDEO