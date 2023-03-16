ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin: Türkiye, çok değerli bir ortak Türkiye'nin çok değerli bir ortak olduğunu söyleyen Austin, F-16 sorusuna "Güçlü ilişkileri devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından konuştu.

Austin ve Milley'in düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler değerlendirildi.

ABD'li Bakan'a F-16 sorusu

Türkiye, yeni F-16 ve mevcut F-16’ları için modernizasyon kitleri satın almayı talep ediyor.

Ankara, en kısa sürede onay çıkmamasının sadece Türkiye’nin değil, NATO’nun da güvenliğinin altını oyacağını söylüyor.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Bu konudaki görüşleri sorulan Bakan Austin, verdiği yanıtta Türkiye'nin öneminden bahsetti:

Türkiye bir NATO müttefikidir ve Türkiye ile uzun ve güçlü bir ilişkimiz var. Bunu olabildiğince bu şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz.



NATO ortaklarımız arasında ortak çalışabilirliği sürdürmek bizim için oldukça önemlidir. Bu, her zaman odaklandığımız ve öncelikli bir şey olacaktır.

"Türkiye çok değerli bir ortak"

Kongre'ye tebliğ edilmeden bekleyen silah ve ekipman satış talepleri üzerine yorum yapmayacağını belirten Austin, şöyle devam etti:

Ancak yine de vurgulamam gerekir ki Türkiye çok değerli bir ortak. İlişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız.

Milley’in tartışmalı Suriye ziyareti

Orgeneral Mark Milley ise "Suriye ziyaretiniz Türkiye’de manşetlere taşındı. Nihayetinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Flake’i izahat vermek üzere Bakanlığa çağırdı. Ziyaretinizin arkasındaki mesaj neydi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

Ziyaretim görev, amaç ve misyonu kontrol etmek üzere, neler yaptığımızı, kuvvet koruma gibi şeyleri denetlemek için rutin bir birlik ziyaretinden başka bir şey değildi. Suriye’de yaklaşık 100 askerimiz var. Risk altındalar.



Zaman zaman farklı mühimmatlarla, farklı gruplar tarafından saldırıya uğruyorlar. Onları incelemeye gittim. Görevin yerine getirilip getirilmediğini bakıp ne yaptıklarını raporlamak için gittim.

DEAŞ açıklaması

Milley, ayrıca Türkiye ve ABD’nin, DEAŞ’ın yenilmesi konusunda ortak menfaatlere sahip olduğunu ifade etti ve ekledi: