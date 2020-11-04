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ABD seçimlerinde Florida'dan ilk sonuçlar
ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 03:36
- Güncelleme : 04.11.2020 - 08:48
ABD'de başkanlık seçimlerinde gergin bekleyiş sürerken, salıncak eyaletlerden Florida'da sonuçlar geldi.
FLORIDA'NIN TERCİHİ TRUMP
Resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.
AMERİKAN MEDYASINDA ŞOKE ETKİSİ
Seçim öncesinde Amerikan medyası Florida’yı Biden’ın kazanacağını öne sürüyorlardı. Florida’da seçimi Trump’ın kazanması Amerikan medyasında şok etkisi yarattı.
Trump: Seçimleri kazanacağız VİDEO
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