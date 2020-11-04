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    ABD seçimlerinde Florida'dan ilk sonuçlar

    ABD seçimlerinde Florida'dan ilk sonuçlar

    ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 03:36
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:48
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    ABD'de başkanlık seçimlerinde gergin bekleyiş sürerken, salıncak eyaletlerden Florida'da sonuçlar geldi.

    FLORIDA'NIN TERCİHİ TRUMP

    Resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.

    AMERİKAN MEDYASINDA ŞOKE ETKİSİ

    Seçim öncesinde Amerikan medyası Florida’yı Biden’ın kazanacağını öne sürüyorlardı. Florida’da seçimi Trump’ın kazanması Amerikan medyasında şok etkisi yarattı.

    ABD seçimlerinde Florida dan ilk sonuçlar #1

    ABD seçimlerinde Florida dan ilk sonuçlar #2

    Trump: Seçimleri kazanacağız VİDEO

    Amerika'daki seçimlerde hangi eyalette kim kazandı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    ABD seçimlerinde Florida dan ilk sonuçlar #3

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