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    ABD seçimlerindeki bahislerde, ibre Trump'a döndü

    Amerika'da yapılan başkanlık seçimlerinde açılan bahisler Biden lehine iken tam tersine dönerek Trump'ın lehine dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 05:52
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 07:43
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    ABD seçimlerindeki bahislerde, ibre Trump'a döndü

    Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump için açılan seçim bahisleri değişiklik gösterdi.

    BAHİSLER TRUMP LEHİNE DÖNDÜ

    Joe Biden lehine olan seçim bahisleri Donald Trump lehine döndü.

    Daha önce %57.4 Biden, %42.1 Biden lehine olan seçim bahisleri şu anda Trump lehine, %63.7'ye %35.8 durumuna geldi.

    ABD seçimlerindeki bahislerde, ibre Trump a döndü #1

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    ABD seçimlerindeki bahislerde, ibre Trump a döndü #2

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