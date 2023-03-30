ABD Senatosu, Irak işgaline zemin hazırlayan yetkiyi iptal eden tasarıyı kabul etti Irak'ın işgal edilmesine imkan tanıyan 'Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)' isimli yetkiyi iptal eden yasa tasarısı ABD Senatosu'nda kabul edildi.

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ABD Kongresi, 1991'de Körfez Savaşı'nda Irak lideri Saddam Hüseyin'in kuvvetlerinin Kuveyt'ten çıkarılması ve 2002'de ise Irak'ın işgali için Başkan'a askeri güç kullanma yetkisi vermişti.

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri 20 Mart 2003'te Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla Irak'ı işgal etmişti.

ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararını beklemeden Irak'a 'istikrar ve demokrasi' getireceği iddia edilen Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu'nu başlatmıştı.

Yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiği, milyarlarca doların harcandığı bu askeri müdahale ülkede sivillerin bedelini ödeyeceği siyasi ve toplumsal kaosun yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına da zemin hazırladı.

İşgale imkan veren yetkiyi iptal eden tasarı Senato'dan geçti

Senato'da ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren 'Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)' isimli yetkinin resmi olarak iptal edilmesine yönelik yasa tasarısının geçmesiyle ilgili nihai oylama yapıldı.

Oylamada 66 milletvekili 'evet', 30 milletvekili ise 'hayır' oyu kullandı.

Tasarıya destek veren senatörler oylama öncesi yaptıkları konuşmalarda Irak'ın işgalinin üzerinden geçen 20 yılda dünyanın değiştiğini belirterek Irak'ın artık ABD'nin önemli ortaklarından olduğuna vurgu yaptı.

Biden'ın onayı gerekiyor

Yetkinin yürürlükten kaldırılması için Temsilciler Meclisi ve Başkan Joe Biden'ın da onayından geçmesi gerekiyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi son üç yılda iki kez yetkinin feshedilmesi için oy kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde 2021'de söz konusu tasarı oylanmış ancak Senato'da gündeme alınmamıştı.

AUMF yetkisini son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon için kullanılmıştı.