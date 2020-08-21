ABD Senatosu'nda ikinci koronavirüs vakası

ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

DURUMUM İYİ

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

SENATO'DA 2. VAKA

Martta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.