ABD Senatosu'ndaki çoğunluk mücadelesinde gözler Georgia'da

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, halihazırda Senato'da 48'er sandalyeye sahip oldu. Sonucu, Georgia'nın belirlemesi bekleniyor.

ABD'de başkanlık seçiminin ardından oy sayımı devam ediyor.

Netleşen sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisi'nden çoğunluğu sağlayacağı görülüyor.

SENATO İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Senato'da ise yarış, çekişmeli bir hal aldı. Mevcut sonuçlara göre, Senato'da başa baş bir durum ortaya çıktı.

48'ER SANDALYE KAZANDILAR

Sonuçlar, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin 48'er sandalye kazandığını gösteriyor.

Georgia'da ortaya çıkacak sonucun, Senato'yu şekillendirmesi bekleniyor.