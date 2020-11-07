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- ABD Senatosu'ndaki çoğunluk mücadelesinde gözler Georgia'da
ABD Senatosu'ndaki çoğunluk mücadelesinde gözler Georgia'da
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, halihazırda Senato'da 48'er sandalyeye sahip oldu. Sonucu, Georgia'nın belirlemesi bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 15:51
- Güncelleme : 07.11.2020 - 15:52
ABD'de başkanlık seçiminin ardından oy sayımı devam ediyor.
Netleşen sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisi'nden çoğunluğu sağlayacağı görülüyor.
SENATO İÇİN KIYASIYA YARIŞ
Senato'da ise yarış, çekişmeli bir hal aldı. Mevcut sonuçlara göre, Senato'da başa baş bir durum ortaya çıktı.
48'ER SANDALYE KAZANDILAR
Sonuçlar, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin 48'er sandalye kazandığını gösteriyor.
Georgia'da ortaya çıkacak sonucun, Senato'yu şekillendirmesi bekleniyor.