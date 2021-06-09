ABD, seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini 4'ten 3'e düşürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

90 ÜLKEYİ 3'ÜNCÜ SEVİYEYE İNDİRDİ

Dışişleri Bakanlığı geçen ay Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya'nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4'üncü seviye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti.