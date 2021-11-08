ABD, seyahat yasağını kaldırdı

Ülkeye seyahat etmek isteyen yolcular için karar açıklandı. Yolculuk için aşı yaptırmış olmak şartı getirildi.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump yönetimine kadar uzanan koronavirüs kısıtlamalarına son verildi.

Ülke, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlıyor.

AŞI KANITI VE NEGATİF TEST SONUCU ŞARTI

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden koronavirüs testi istenmeyecek.

UÇUŞLAR ARTACAK BEKLENTİSİ

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

KANADA VE MEKSİKA SINIRLARINDA HAREKETLİLİK ARTACAK

Yeni düzenlemenin, salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.