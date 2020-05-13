ABD, solunum cihazlarını Rusya'ya iade edecek

St. Petersburg'da, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangın tartışmalara neden oldu.

ABD ile Rusya arasında solunum cihazı krizi yaşanıyor.

Washington, Rusya’dan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen solunum cihazlarını iade etme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, koronavirüs vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

ABD, SOLUNUM CİHAZLARINI GERİ GÖNDERMEK İSTİYOR

ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Sözcüsü Janet Montesi, Rusya'nın ABD'ye tıbbi yardım kapsamında gönderdiği solunum cihazlarının, yangına yol açan cihazlarla aynı model olduğunu, bu nedenle cihazları geri göndermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Moskova ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını, gönderilen tıbbi malzemelerin incelenerek ABD'ye verildiğini ifade etti.

YANGIN, SOLUNUM CİHAZLARINDAN KAYNAKLANDI

Washington’ın ‘olağanüstü önlemler’ nedeniyle solunum cihazlarını Rusya’ya iade edeceğini belirten ABD’li yetkili, Moskova ve St.Petersburg’daki hastanelerde 6 koronavirüs hastasının ölümüne neden olan yangınların çıkış nedeninin solunum cihazlarındaki aksaklıklar olabileceğini ve iade kararını bu sebeple aldıklarını belirtti.

RUSYA, SOLUNUM CİHAZLARINI İNCELEMEYE ALDI

Rusya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayının başında ABD’ye tıbbi donanım desteğinde bulunmuştu.

Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnador), St.Petersburg ve Moskova’daki iki hastanede çıkan ve toplam 6 hastanenin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle, sağlık kuruluşlarında kullanılan solunum cihazlarının kalitesini kontrol etmeye hazırlandığını duyurmuştu.