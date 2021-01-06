ABD Suriye Temsilcisi: Trump'ın Suriye politikalarını iki parti de destekliyor

ABD Suriye Temsilcisi: Trump'ın Suriye politikalarını iki parti de destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Başkan Donald Trump'ın Suriye politikalarının iki ana akım partiden de destek bulduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Thenationalnews'e açıklamalarda bulundu.

Rayburn, Washington yönetiminin Suriye politikalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"SURİYE POLİTİKAMIZ DESTEK ALMIŞTIR"

Rayburn, Trump'ın Suriye'ye ilişkin meselelere "partizan" yaklaşmadığını vurgulayarak, "Son birkaç yıldır Suriye ile ilgili yürüttüğümüz politika, Washington'da her zaman siyasi yelpazenin her tarafından destek almıştır." dedi.

SURİYE POLİTİKALARININ 3 ANA AMACI

ABD'nin Suriye politikalarının 3 ana hedefi olduğuna değinen Rayburn, "Birincisi, DEAŞ'ın kalıntılarına ve ayrıca El Kaide'ye karşı terörle mücadele kampanyası yürütmek. İkincisi, hem İran ordusu hem de milisleri aracılığıyla Suriye'deki İran askeri etkisini püskürtmek. Üçüncüsü, Esad rejimine baskı yapmak da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı kapsamında çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

"ESAD VE HIRSIZ ÇETESİ..."

Rayburn, Esad rejiminin ülkenin kaynaklarını halkının aleyhine kullandığını belirterek, "Esad ve hırsız çetesi, Suriye halkının çektiği acıların sorumlusu. Kaynakları Suriye halkına saldırılar düzenlemek için maaş ödemek, silah ve bomba satın almak için kullanmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

ABD'nin Suriye içinde ve dışında insani yardım faaliyetlerine 1.7 milyar dolar katkıda bulunduğunun altını çizen Rayburn, Suriye halkının çektiği acıların, ABD'nin değil Esad rejiminin sorumluluğunda olduğunu öne sürdü.

Rayburn, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yokluğunun, Kudüs gücünün bölge için yeni tehditler oluşturma çalışmalarına engel olduğunu sözlerine ekledi.