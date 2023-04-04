ABD, Suriye’de DEAŞ liderini öldürdü ABD tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri’nin öldürüldüğü belirtildi.

İHA

ABD'den terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda DEAŞ lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri’nin öldürüldüğünü açıkladı.

DEAŞ'ın sonu geliyor

Operasyon sırasında ölen ya da yaralanan bir sivil olmadığı kaydedilen açıklamada, örgütün bölgede ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, örgütün gücünün zayıf olmasına rağmen bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü ancak DEAŞ liderinin ölümünün dış saldırı planlarını geçici olarak bozacağı belirtildi.

Avrupa'daki saldırıları planlıyordu

Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri'nin, Avrupa'da DEAŞ saldırılarını planlamaktan sorumlu olduğu ve örgütün liderlik yapısını kurduğu bildirildi.

Şubat ayında yayınlanan Bileşmiş Milletler raporuna göre DEAŞ’ın yaklaşık yarısı silahlı olmak üzere Suriye ve Irak’ta 5 bin ile 7 bin arasında üyesi ve destekçisi olduğu tahmin ediliyor.