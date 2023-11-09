ABD, Suriye'de hava saldırısı düzenledi CENTCOM, İran'a yakın gruplara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" denildi.

AA

ABD, Suriye'de İran'a yakın grupları hedef aldı.

Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu gruplara hava saldırısı düzenledi.

CENTCOM'un X Platformu'ndaki sayfasından yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısının, İran'a bağlı İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ve ona yakın gruplar tarafından kullanılan bir tesise yapıldığı kaydedildi.

"Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saldırıların sorumlularına karşı halkımızı savunmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz.

'ABD vatandaşlarına saldırıya karşılık verdik' açıklaması

Söz konusu hava saldırısının, Suriye ve Irak'ta ABD vatandaşlarına yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığı ve sonucuna dair bilgi paylaşılmadı.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

Tahran: İsrail'in saldırıları devam ederse harekete geçeceğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)