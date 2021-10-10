Amerikan ordusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye eğitim vermeye devam ediyor. ABD ordusunun teröristlere zırhlı araçlarla verdiği son eğitim, kameraya yansıdı.

Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD'nin, tüm uyarılarına rağmen Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği eğitim ve yardımlar sürüyor.

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle tıbbi askeri ve teçhizat yardımlarının ardı arkası kesilmiyor.

Teröristlere havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretiliyor.

TERÖRİSTLERE ZIRHLI ARAÇLA HEDEF VURMA EĞİTİMİ

Son olarak zırhlı araç verilen teröristlere, hedef vurma teknikleri öğretildi. Zırhlı araçlı eğitim, kameralara yansıdı.

ABD, Suriye'de PKK'lılara verdiği eğitime devam ediyor VİDEO

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN TERÖRİST, EYLEMLERE KATILIYOR

Öte yandan silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.