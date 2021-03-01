ABD: Suriye'de savaşa gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Suriye'de 10 yıldır süren savaşa "gerçek bir çözüm" bulma zamanının geldiğini belirtti.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mart ayı dönem başkanlığını devraldı.

ABD'li Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumla yeniden angaje olacaklarını, ittifak ve ortaklıklarını tekrar tesis edeceklerini söyledi.

ABD'nin yeniden masada olduğunu vurgulayan Greenfield, kıtlıkla karşı karşıya olan Yemen ve Etiyopya'daki gibi acil insani krizleri öne plana çıkaracaklarını ifade etti.

"SURİYE'DEKİ SAVAŞA GERÇEK BİR ÇÖZÜM BULMA ZAMANI GELDİ"

Greenfield, 15 Mart'ta da Suriye'deki savaşın 10. yıl dönümünü dolduracağını hatırlatarak, "10 yıldır tamamen önlenebilecek bir acı, 10 yıl süren dayanılmaz bir savaş, 10 yılda sayısız ölüm ve durum daha da kötüye gidiyor. Birlik olmak ve gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi. Suriye'de savaşın 11. yıl dönümü 10. yıl dönümü gibi olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Greenfield, İran anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirirse ABD'nin de tekrar anlaşmaya taraf olmaya hazır olduğunu kaydetti.