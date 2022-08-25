ABD, Suriye'deki üs saldırılarından İran destekli grupları sorumlu tuttu

İran destekli gruplar tarafından Suriye’deki 2 askeri üsse yapılan saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutan CENTCOM, gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki iki ABD üssüne yönelik bugün düzenlenen roket saldırılarından İran destekli grupların sorumlu olduğunu açıkladı.

Gereken karşılığın verildiği ve saldırılarda kullanılan 3 araç ile çok sayıda mühimmatın yok edildiği belirtilen açıklamada, saldırıda yer alan 2 ya da 3 İran destekli militanın öldürüldüğü sonucuna varıldığı ifade edildi.

“Green Village üssüne, art arda roketler düştü”

AA’nın haberine göre; açıklamada, ilk saldırının Suriye yerel saati ile dün 19.20'de yapıldığı bilgisi verildi. Bunun ardından Deyrizor'daki Ömer petrol sahası içinde bulunan "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse art arda roketler düştüğü ve buradaki ABD'li askerlerin hafif yaralandığı belirtildi.

“ABD çatışma peşinde değil”

Saldırılara ABD askerlerinin helikopterlerle karşılık verdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, İran ile çatışma peşinde değil ancak halkımızı korumak ve savunmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz." denildi.

“Bölgedeki tehditleri azaltmak için her türlü imkana sahibiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı General Erik Kurilla ise, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Bölgedeki tehditleri azaltmak için her türlü imkana sahibiz ve ABD askerlerini ve koalisyon birliklerini saldırılardan koruma konusunda kendimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Üsse 16 Ağustos'ta da saldırı olmuştu

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

Koalisyon güçleri 16 Ağustos'da yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor'daki Yeşilköy adlı üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.