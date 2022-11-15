ABD: Taksim'deki saldırıda rolümüz yok

Bakan Soylu'nun sözlerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, "NATO müttefikimiz ile dayanışma içindeyiz. Saldırıda rolümüz yok" dedi.

İstanbul Taksim, terör saldırısının hedefi oldu.

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

Washington'u rahatsız eden açıklama

Patlamanın yaşandığı noktaya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olayın nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz." diyerek önemli bir açıklamada bulundu.

ABD'den gelen açıklamada ise "Derinden hayal kırıklığına uğradık." denildi.

"Biz, bize verilen mesajı biliyoruz." diyen Bakan Soylu, "ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Bu anlayışla, kendi senatolarından para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz." ifadelerini kullanırken, failin PYD'yi besleyenler olduğunu vurguladı.

"Değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

Soylu'nun bu mesajı, Washington'da rahatsızlığa yol açtı. Konuya dair ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Gelişmeyi, "Türkiye, İstanbul'daki ölümcül saldırı nedeniyle ABD'nin taziyelerini reddetti" başlığıyla aktaran Axios'a konuşan bir Bakanlık sözcüsü, "ABD, değerli NATO müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir." dedi.

"Saldırıda ABD'nin rolü veya sorumluluğu yok"

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına işaret eden Amerikalı sözcü, saldırıda "rol ya da sorumluluk" üstlenmediklerini anlattı.

Aynı yetkili, "Türk vatandaşlarına yönelik bu alçak saldırıda ABD'nin herhangi bir rolü veya sorumluluğu olduğunu öne süren herhangi bir yorum, bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı." diye ekledi.

ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı haberi için tıkla

Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz haberi için tıkla

Süleyman Soylu: ABD büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz ViDEO