ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’da

Ziyaretiyle Tayvan ile Çin'i savaşa girme noktasına getiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu kez de Ermenistan gitti.

Tayvan’ı ziyaret ederek Çin ve ABD arasında büyük bir krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların üzerine Ermenistan’ın başkenti Erivan’ı ziyaret etti.

Pelosi’ye ziyareti esnasında ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Frank Palone, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Almanya ziyaretinden sonra uçakla Erivan’a geçen Pelosi ve diğer kongre üyelerini havaalanında Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve ABD’nin Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy karşıladı.

Pelosi ve kongre üyelerinin Erivan ziyareti sırasında kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Ziyaret eden en üst düzey ABD'li

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride Ermenistan’ın bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi ziyaret eden en üst düzeydeki ABD’li politikacının Nancy Pelosi olduğuna işaret edildi.

"Demokrasiyi seçmeliyiz"

İHA'nın haberine göre; Pelosi daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin kurucu babaları diktatörlük yerine demokrasiyi seçti. Nesilden nesle bu seçimi koruduk. ABD’den Ukrayna’ya, Tayvan’dan Ermenistan’a kadar dünya demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçimle karşı karşıya ve biz yine demokrasiyi seçmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Açıklanan programa göre Pelosi, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler gerçekleştirecek.



