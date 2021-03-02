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    ABD Temsilciler Meclisi Biden'a mektup gönderdi: Türkiye endişe kaynağıdır

    Temsilciler Meclisi tarafından Biden yönetimine gönderilen Türkiye konulu mektubun içeriği belli oldu. Mektupta Türkiye ile ilişkilerde “insan hakları meselelerine” göre politika belirlenmesi çağrısı yapıldı.
    • AA
    • 02.03.2021 - 11:38
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    ABD Temsilciler Meclisi Biden'a mektup gönderdi: Türkiye endişe kaynağıdır

    ABD basını, Temsilciler Meclisi tarafından 26 Şubat’ta hazırlanıp ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilen mektubun detaylarını duyurdu.

    Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan 170 vekilin imzaladığı mektubun imzacıları arasında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve Cumhuriyetçi vekil Mike McCaul'un da olduğu belirtildi.

    BİDEN’A ÇAĞRIDA BULUNULDU

    Mektupta, Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilere yönelik politikasını formüle ederken "insan hakları meselelerine" değinmesi çağrısında bulunuldu.

    ABD Temsilciler Meclisi Biden a mektup gönderdi: Türkiye endişe kaynağıdır #1

    “TÜRKİYE ENDİŞE KAYNAĞIDIR"

    Türkiye-ABD ilişkilerini konu alan mektupta şu ifadelerin yer aldığı açıklandı:

    "İkili ilişkilerimizde stratejik meseleler haklı olarak özel önem arz etmiştir ancak Türkiye'de büyük insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma da önemli bir endişe kaynağıdır."

    ABD Temsilciler Meclisi Biden a mektup gönderdi: Türkiye endişe kaynağıdır #2

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