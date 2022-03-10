ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardımı onayladı

13,6 milyar dolarlık yardım, Senato'da görüşülecek. Paket kapsamında Kiev'in yanı sıra ABD'nin Avrupalı müttefiklerine kaynak aktarılacak.

Moskova, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

UKRAYNA VE AVRUPALI MÜTTEFİKLERE 13,6 MİLYAR DOLAR

Temsilciler Meclisi ise Ukrayna'ya ve Avrupalı ​​müttefiklerine 13,6 milyar dolarlık yardıma onay verdi. Kararın, Senato'dan da geçmesi bekleniyor.

Tasarı ayrıca, 30 Eylül tarihine kadar Federal Hükümet'e 1,5 trilyon dolarlık kaynak sağlıyor. ABD'nin Ukrayna'ya ve Avrupalı müttefiklerine göndereceği mali yardım bu kapsamda yer alıyor.

"BOYUN EĞDİRME EYLEMLERİNE KARŞI..."

Biden, "Zorbalığa, zulme, boyun eğdirme eylemlerine karşı onları destekleyeceğiz." dedi.

Senato çoğunluk lideri olarak görev yapan Chuck Schumer, "Avrupa'da savaş, Kongre'nin enerjisini bir şeyi yapmaya ve onu hızlı bir şekilde yerine getirmeye odakladı." ifadesini kullandı.