ABD: Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliği, bölgesel istikrarı güçlendiriyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Moskova-Kiev hattında yaşanan gerilime işaret ederek, bölgede savaş istemediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi.

ABD'DEN UKRAYNA ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Zelenskiy de savaşı önleme konusunda Türkiye'nin arabulucu olma girişimi için Erdoğan'a teşekkür ederken, ABD'den ziyarete ilişkin açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

"BÖLGESEL İSTİKRARI GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu anımsatan Price, Kiev ziyaretinin Ukrayna ile iş birliğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"RUS İŞGALİNİ CAYDIRMAK İÇİN..."

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Ukrayna çevresindeki bazı ülkelerde bulunan Amerikan yapımı silahların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik izne ilişkin de konuştu.

Price, "Muhtemel Rus işgalini caydırmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımına teşvik ediyoruz." dedi.

Amerikalı sözcü, Ukrayna'ya "eşi görülmemiş düzeyde" savunma yardımı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti ViDEO