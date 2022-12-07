ABD: Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, askeri harekata karşı olduklarını söyledi. Price'ın, terör örgütünü muhatap gibi göstermeye çalışması dikkat çekti.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kara harekatı hazırlığı, Batı'yı endişeye sevk etmeyi sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef aldığı terör örgütü YPG/PKK ve uzantılarını bir "taraf" olarak göstermeye çalıştı.

YPG/PKK için 'taraf' dedi

Basın toplantısı düzenleyen Price, "Tüm tarafların derhal gerilimi azaltması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin karadan düzenleyeceği olası operasyondan endişeli olduklarını anlatan Price, şöyle devam etti:

Amerikalı Sözcü: Askeri harekata karşıyız

"Suriye'deki halkın hayatını daha da istikrarsızlaştıracak ve daha da önemlisi küresel koalisyonun DEAŞ'a karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atacak potansiyel bir kara harekatı dahil, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu söylüyoruz.

"Ciddi endişelerimizi sürekli olarak ilettik"



Türkiye'ye ve Suriyeli yerel ortaklarımıza, DEAŞ'la mücadele hedeflerimiz ve sınırın her iki tarafındaki siviller üzerindeki potansiyel etkilere ilişkin ciddi endişelerimizi sürekli olarak ilettik. Son günlerde de bunu çok net bir şekilde paylaşıyoruz."

Akar: Tek hedefimiz teröristler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar komşularının ve tüm dünyanın gözü önünde icra edilen bütün operasyonlarda sadece teröristleri hedef aldığını vurgulamıştı.

Bakan Akar, "Sivillerin, tarihi, dini, kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir.

Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir." demişti.