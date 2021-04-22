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    ABD, Türkiye'yi 'seyahat etmeyin' listesine ekledi

    Washington yönetimi, pandemi nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesini güncelledi.
    • REUTERS
    • 22.04.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:57
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    ABD, Türkiye'yi 'seyahat etmeyin' listesine ekledi

    İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağı bir dönemde ABD, ilginç bir karara imza attı.

    Son 72 saatte yapılan PCR test sonucu negatif olmak şartıyla İngiltere ve Danimarka'dan, Türkiye'ye yolcu gelişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu hafta "Seviye Dört: Seyahat Etmeyin" tavsiye listesine 116 ülke daha ekledi.

    ABD'NİN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KARARI

    Listede Türkiye, Finlandiya, Mısır, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre ve İspanya yer alıyor.

    Çin ve Japonya gibi bazı ülkeler "Seviye Üç: Seyahati Yeniden Değerlendirin" listesinde bulunuyor.

    Daha önce üçüncü seviye listesinde yer alan Türkiye, "seyahat edilmemesi’’ gereken ülkeler arasına eklendi.

    ABD, Türkiye yi seyahat etmeyin listesine ekledi #1

    KARAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

    Yapılan açıklamada, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumlarının yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediği belirtildi.

    Ayrıca, söz konusu kararların öneri niteliğinde olduğu ve Amerikalıların seyahatlerinin engellenmediği bildirildi.

    Çoğu Amerikalının, halihazırda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'nın birçok bölgesine seyahat etmesi yasaklanmıştı.

    ABD, Türkiye yi seyahat etmeyin listesine ekledi #2

    "ULUSLARARASI SEYAHATİ AÇMAK İÇİN YOL HARİTASI BULUNMALI"

    Washington, son dönemde Avrupa, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan ve ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişini kısıtlamıştı.

    ABD'nin hava yolu ticari birliği "Airlines for America" CEO'su Nick Calio, ABD Senatosu'ndaki panelde yaptığı açıklamada, siyasetçilerin uluslararası seyahati yeniden açmak için yol haritası bulması gerektiğini söyledi.

    ABD, Türkiye yi seyahat etmeyin listesine ekledi #3

    'ABD İÇİ SEYAHATLERDEN KAÇININ' UYARISI

    Bu ayın başlarında ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüs aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin ülke içinde güvenle seyahat edebileceğini duyurmuştu.

    Ancak, CDC Direktörü Rochelle Walensky, ABD genelindeki yüksek vakalar nedeniyle Amerikalıları seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı.

    ABD, Türkiye yi seyahat etmeyin listesine ekledi #4

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