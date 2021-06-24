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    ABD uçağında genç kıza taciz

    Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya kentine giden genç kız, yolculuk sırasında kendisini taciz eden 60 yaşındaki adamın hareketlerini kayıt altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:12
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    ABD uçağında genç kıza taciz

    Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden genç kız, uçakta tacize uğradı.

    Bu anları kayda alan genç kız, başına gelenleri TikTok hesabından paylaştı.

    18 yaşında olduğu öğrenilen genç kızın, uçakta yolculuk yaptığı sırada arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın tacizine uğraması büyük tepki aldı.

    "OTUR VE SESSİZ KAL"

    Tacizcinin göğüslerine ve kollarına dokunduğunu söyleyen kız, uçuş görevlilerinin kendisine sessiz kalmasını söylediğini öne sürdü.

    Genç kız, uçuş ekibinin "Otur ve sessiz kal" dediğini söyledi.

    ABD'de uçakta taciz anı VİDEO

    YANINDA OTURAN YOLCULARA DA ANLATTI

    Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti.

    Taciz anlarında genç kızın yaşadığı korku, bakışlarına yansıdı.

    ABD uçağında genç kıza taciz #1

    ABD uçağında genç kıza taciz #2

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