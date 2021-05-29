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    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi

    Maskesi burnunun altında olan yolcuyu uyaran kabin görevlisinin yüzüne yumruk atıldı. Yüzü kanlar içinde kalan görevlinin 2 dişinin kırıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 16:02
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    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi

    ABD'de Southwest Havayolları'na ait Sacramento-San Diego seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin görevlisi, maskesini burnuna çekmeyen yolcuyu.

    Yolcu ile kabin görevlisi arasında gergin anlar yaşandı.

    Yolcunun yanından bir süre uzaklaşan görevli, geri döndüğünde tartışmanın şiddeti arttı.

    Yolcu, tartışma sırasında görevlinin yüzüne yumruk attı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Aldığı darbe nedeni ile görevlinin yüzü kanlar içinde kalırken, diğer yolcular olaya müdahale etti.

    Yaşanan olay, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    POLİS UÇAKTAN İNDİRDİ

    Olayın ardında uçağa gelen polis ekipleri, yumruk atan yolcuyu uçaktan indirdi.

    Görevlinin ise 2 dişinin kırıldığı belirtildi.

    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi VİDEO

    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi #1

    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi #2

    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi #3

    ABD uçağında yolcuyu uyaran kabin görevlisi darbedildi #4

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