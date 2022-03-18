ABD, Ukrayna için S-300 arıyor

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım uygulayan ABD, Ukrayna için S-300 arayışına girdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'ncü güne girildi.

Ukrayna bir yandan Rusya'nın saldırılarına direnmeye çalışırken diğer yandan da askeri anlamda kendini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu anlamda Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD oldu. ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri bütçe ayırdı.

UKRAYNA İÇİN S-300 ARAYIŞI

Joe Biden yönetimi son olarak Ukrayna’ya 100 adet ‘kamikaza dron’ ya da ‘uçan bomba’ diye anılan uzun menzilli ‘Switchblade’ dron vereceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Fransız AFP ajansına konuşan bir askeri yetkili ise ABD’nin, Ukraynalıların kullanmayı bildiği Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi arayışında olduğunu belirtti.

ABD, DOĞU BLOKU ÜLKELERİNDEN TEMİN ETMEYİ AMAÇLIYOR

Böylece şehirlerde hava savunma sisteminin devreye sokulması amaçlanıyor. ABD’nin bu sistemi eski Doğu Bloku ülkelerinden temin edebileceği belirtiliyor.

S-300’ler, ABD’nin Patriot hava savunma sisteminde olduğu gibi yerde konuşlandırılmış bir radar sistemi ile füze rampasına sahip.

Bu sayede uzun mesafede tespit edilen düşman füzeler, yerden ateşlenen füzelerle havada imha edilebiliyor.

S-400 ALIMI SONRASI YAPTIRIM KARARI

Öte yandan ABD'nin Ukrayna için S-300 hava savunma sistemi araması, akıllara Türkiye'nin S-400 alımı sonrası ortaya konan tutumu getirdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına çok sert tepki gösteren ABD, konuyla ilgili CAATSA adını verdikleri bir dizi yaptırımı uygulamaya koymuştu.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi yönetimindeki isimleri hedef almıştı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Uzun haliyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelen CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanmış ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa "Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

Yasadaki bu madde Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının yasal dayanağını oluşturuyor.