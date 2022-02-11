ABD, Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeden ayrılmasını istedi

ABD, Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'daki Amerikalıları derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalına bir demeç verdi.

Verdiği demeçte, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının ülkeyi hemen terk etmeleri gerektiğini söyledi.

"UKRAYNA İŞGAL EDİLİRSE, KALAN ABD'LİLER KURTARILMAYACAK"

Biden, 'işlerin çok çabuk çılgına dönebileceğini' ifade etti. Biden ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Ukrayna'da kalan ABD'lileri kurtarmak için asker göndermeyeceğini de belirtti.

"UKRAYNADAKİ ABD VATANDAŞLARI ÜLKEDEN HEMEN AYRILMALI"

ABD Dışişleri Bakanlığı da, "Rusya'nın olası askeri harekatının artan tehditleri ve Kovid-19 nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler hemen ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalı" açıklamasını yaptı.

Uzun bir süredir devam eden ve son 3 ayda artan Ukrayna gerilimi, NATO ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Rusya, Ukrayna'ya bir saldırı planladığını reddediyor ancak Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdı.

RUSYA UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKTI

NATO, Rusya'nın sınıra konuşlandırdığı askerlerin dağıtılmasını isterken Rusya ise kendi topraklarında aldığı kararlara karışılamayacağını söylüyor. Rusya aynı zamanda Ukrayna'nın NATO üyeliğine de karşı çıkıyor.