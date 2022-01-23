ABD, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edecek

ABD'nin, Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği iddia edildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD'nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı iddia edildi.

BÜYÜKELÇİLİKTE GÖREVLİ PERSONELİN AİLELERİ TAHLİYE EDİLECEK

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.