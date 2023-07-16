ABD: Ukrayna'nın geleceği NATO'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmasını istediklerini söyledi. Rusya ile devam eden savaş nedeniyle ise bunun halihazırda gerçeğe dönüşemeyeceği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Washington yönetimi, Kiev'e NATO üyeliği için destek veriyor.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın mevcut durumunun ise askeri bloğa katılmasına engel oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu, bunun müzakereye açık bir konu olmadığını vurguladı.

Sullivan, ABC News televizyon kanalında, "This Week" adlı televizyon programına konuk oldu.

"Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır"

ABD'nin, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Sullivan, Amerikan halkının da bunu desteklemeye devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili ise şöyle dedi:

Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Nokta. Bunun için müzakereye gerek yok. Bir noktada bu gerçekleşecek.

'Savaş devam ederken üyelik imkansız' yorumu

Halihazırda üyeliğin mümkün olmadığına işaret eden Sullivan, şöyle konuştu:

Öncelikli olarak savaş devam ederken, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, NATO'nun Rusya'yla savaşa girmesi anlamına gelir.



Bu da ABD'nin, Rusya'yla savaşa girmesi anlamını taşır. Ne NATO ne de ABD bunu yapmaya hazır değil.

Kiev'den reform talebi

Diğer taraftan NATO üyeliği için her aday ülkenin bazı demokratik reformlar gerçekleştirmesi gerektiğine dikkati çeken Sullivan, Ukrayna'nın önemli ilerleme kaydettiğini, ancak daha fazla reform yapması gerektiğini ifade etti.