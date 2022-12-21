ABD, Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak

ABD, Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Vladimir Zelensky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirirken ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yaptı.

1,85 milyar dolarlık askeri yardım



Bakanlık, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu askeri yardım yapacaklarını açıklarken ABD, Ukrayna’ya ilk kez Patriot hava savunma sistemi gönderecek.

Açıklamada, Rusya’nın 300 gündür Ukrayna’yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya’nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı aktarıldı.

Askeri yardım 21.9 milyar dolara ulaşacak

Yardım paketi kapsamında, Ukrayna’ya ABD Savunma Bakanlığı stoklarından Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık askeri teçhizat ile Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 850 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

ABD’nin Ukrayna'ya toplam askeri yardımı son yardım paketi ile 21.9 milyar dolara ulaşacak.