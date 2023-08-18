ABD Ukrayna'ya F-16 gönderecek Ukrayna'nın Rusya'ya savunma talebinde bulunmasının ardından devreye giren ABD, pilot eğitimlerinin tamamlanması sonrası Ukrayna'ya, Danimarka ve Hollanda üzerinden F-16 jetleri gönderilmesinin onayladığını açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, bölgeye dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Sık sık mühimmat ihtiyacının olduğunu vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelesnkiy'nin çağrıları sonrası ise ABD devreye girdi.

Bir ABD yetkilisi Ukrayna'ya f-16 gönderileceğini ve bu durumun onaylanacağını açıkladı.

Bu sevkiyatın Hollanda ve Danimarka üzerinden yapılacağını açıklayan yetkili, pilot eğitimlerinin tamamlanmalarını beklediklerini söyledi.

Ayrıca pilotların eğitimine Danimarka ve Hollanda'da öncülük ediyor. İki ülke, son olarak Washington'dan uçakların gönderilmesi konusunda güvence istemişti.

Hollanda ve Danimarka'ya mektup

Reuters'in haberine göre; Washington, Danimarka ve Hollanda'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz F-16 transfer taleplerini karşılamak için gereken onay süreçlerinin hızlandırılacağı teminatını verdi.

ABD Başkanı Anthony Blinken Hollandalı ve Danimarkalı taraflara mektubunda, "ABD'nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferi hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine verdiği desteği dile getirmek için yazıyorum" ifadelerini kullandı.

Mektupta Ukrayna'nın tek başına svaunma yaptığına değinildi

Blinken, mektupta "Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik haklarının ihlaline karşı kendini tek başına savunabilmesi kritik durumda olmayı sürdürüyor." dedi.

Blinken, "üçüncü tarafların taleplerine" verilen onayın, Ukrayna'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz yeni kazanılan yeteneklerden yararlanma fırsatı vereceğini belirtti.