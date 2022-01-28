ABD, Ukrayna'ya ölümcül askeri yardım paketi gönderdi

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'ya hem ölümcül hem de lojistik yeni bir askeri yardım paketi göndermeye başladığını açıkladı.

Pentagon Basın Sekreteri'nin verdiği demece göre, Avrupa'da üslenen ABD birlikleri, NATO savunmasını desteklemek için olası konuşlanma için alarma geçirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby bugün, "Ukraynaya silah yardımımız sürecek ama buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

HEM ÖLÜMCÜL HEM LOJİSTİK ASKERİ YARDIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Pentagondan, ABD'nin hem ölümcül hemde lojistik olarak Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi göndermeye başladığı bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'daki ABD birliklerine olası bir Rus işgalinde NATO'yu desteklemeleri için konuşlandırma alarmı verildi.





ALARMA GEÇEN BİRLİKLER

Pentagon'un olası Doğu Avrupa konuşlandırması için alarma geçirdiği birlikler; "Fort Bragg'daki 82. Hava İndirme Tümeni, - Fort Bragg & Fort Campbell, KY'deki 18. Hava İndirme, - Fort Campbell'da 101. Hava İndirme, - Fort Carson'daki 4. Piyade birlikleri"