ABD, Ukrayna'ya Patriot göndermeye hazırlanıyor iddiası

Patriot bataryalarının sevkiyatına dair planlarda sona gelindiği konuşuluyor. Amerikalı bir yetkili, söylentilerin doğruluğunu onayladı.

Washington yönetimi, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya ilave mühimmat ve ekipman sağlayacaklarını açıkladı.

Patriot planında sona gelindi

Son olarak ise Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği öne sürüldü.

Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre, Ukrayna liderlerinin Rusya'ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi, bu ülkeye Patriot bataryaları göndermeyi düşünüyor.

Onay bu hafta bitmeden verilecek

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya karşı çıkıyor: Meşru hedef olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen ay, NATO'yu Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarik etmemesi konusunda uyardı.

Medvedev, "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in ima ettiği gibi, NATO Ukraynalı fanatiklere NATO personelinin yanı sıra Patriot sistemleri de sağlarsa, bu kişiler silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler." dedi.

Amerikalı yetkili teyit etti

AA'nın haberine göre, NATO üyesi ABD'den bir yetkili, basında çıkan haberlerin doğru olduğunu teyit etti.

Yetkili, gün içinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukraynalı mevkidaşları ile ortak bir görüşme yaptığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü: Sıkı görüşmeler yapıyoruz

Söz konusu yetkili, görüşmenin ana konularından birinin de Ukrayna’ya Patriotların verilmesi olduğunu kaydetti.

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna ile savunma ihtiyaçları konusunda sıkı görüşmeler yapmaya devam ettiklerini aktarmış, ancak Patriot sağlama planına ilişkin detayları teyit etmekten kaçınmıştı.

NATO Genel Sekreteri, Stoltenberg, Ukrayna'ya Patriot sisteminin konuşlandırılmasına henüz karar verilmediğini söylemişti.