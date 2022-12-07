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    ABD: Ukrayna'yı Rusya'ya saldırmaya teşvik etmiyoruz

    Blinken, Kiev'i Rusya'ya saldırı düzenlemeye çağırmadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:56
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    ABD: Ukrayna'yı Rusya'ya saldırmaya teşvik etmiyoruz

    Ukrayna'nın Rusya'daki hava üslerine yönelik saldırıları, ABD'de geniş yankı uyandırdı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik." dedi.

    ABD'den ret: Açıkça beyan ettik

    Price, "Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz." diye konuştu.

    Bu açıklamaya benzer bir açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi.

    "Ukraynalıları saldırıya teşvik etmiyoruz"

    Blinken, Washington'da Avustralya ile yürütülen müzakerelerden sonra yaptığı açıklamada, Kiev'i Rusya'ya saldırmaya sevk etmediklerini söyledi.

    TASS'ın haberine göre, Amerikalı Bakan, "Ukraynalıları Rusya'ya saldırmaya ne teşvik ediyoruz ne de olanak tanıyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD: Ukrayna yı Rusya ya saldırmaya teşvik etmiyoruz #1

    "İhtiyaç duydukları teçhizatı sağlamaya kararlıyız"

    Diğer taraftan Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Blinken, "ABD ve müttefikleri Kiev hükümetine kendilerini, topraklarını ve özgürlüklerini savunmaları için ihtiyaç duydukları teçhizatı sağlamaya kararlı." diye ekledi.


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