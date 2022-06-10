ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD yeni bir karar açıkladı.

Covid-19 test şartı kalktı

ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD’ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin artık gerekli olmadığını da belirtildi.