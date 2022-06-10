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    ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

    ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
    • 10.06.2022 - 18:10
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    ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

    Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD yeni bir karar açıkladı.

    Covid-19 test şartı kalktı

    ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD’ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı belirtildi.

    İHA'nın haberine göre, yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin artık gerekli olmadığını da belirtildi.

    ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı #1


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