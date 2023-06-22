ABD, vasıflı Hint işçiler için vizeleri kolaylaştıracak Biden yönetimi, Hindistan vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Konuyla ilgili kaynaklar, duyurunun yakında yapılabileceğini söyledi.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington'a resmi ziyarette bulundu.

Modi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.

Görüşmeyle ilgili üç kaynak, ülkeler arasında atılması planlanan adımın ayrıntılarını paylaştı.

Vasıflı Hint işçileri için vize adımı

Buna göre, Biden yönetimi, Hindistan vatandaşlarının ABD'de yaşamasını ve çalışmasını kolaylaştıracak.

Vasıflı Hint işçilerin ABD'ye girmesine ve ülkede kalmasına kolaylık sağlanması hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, H-1B vizesi olan az sayıda Hint ve diğer yabancı işçinin yurt dışına seyahat etmek zorunda kalmadan ABD'de bu vizeleri yenileyebileceğini açıklaması bekleniyor.

Hindistan vatandaşları, H-1B programının açık ara en aktif kullanıcıları olarak göze çarpıyor. 2022 mali yılında yaklaşık 442 bin H-1B çalışanının yüzde 73'ünü oluşturuyorlar.

"Dışişleri çok çalışıyor"

Kaynaklardan biri, "Halkımızın hareketliliğinin bizim için büyük bir değer olduğunun farkındayız." dedi ve ekledi.

Amacımız buna çok yönlü bir şekilde yaklaşmak. Dışişleri Bakanlığı, bazı şeyleri değiştirmenin yaratıcı yollarını bulmak için çok çalışıyor.

ABD hükümetinin her yıl verdiği vize sayısı

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hangi vize türlerinin geçerli olacağı veya pilot uygulamanın zamanlaması hakkında sorular hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Pilot uygulamanın, girişimi takip eden bir ila iki yıl boyunca ölçeklendirmek amacıyla az sayıyla başlayacağı belirtiliyor.

ABD hükümeti, her yıl vasıflı yabancı işçi arayan şirketlere 65 bin H-1B vizesi ve ileri dereceli işçiler için ek 20 bin vize veriyor.