ABD, vatandaşlarını uyardı: Rusya ve Ukrayna'ya gitmeyin

ABD, vatandaşlarını uyardı: Rusya ve Ukrayna'ya gitmeyin

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Amerikalıları tutuklayabileceğini öne sürdü. Ukrayna uyarısına ilişkin de devam eden savaş koşulları hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Washington yönetiminden uyarı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından Rusya'ya ve Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi.

"RUSYA SİZİ TUTUKLAYABİLİR"

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." denildi.

Açıklamada, söz konusu uyarıya gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisi gösterildi.

"HİZMETLER SINIRLI YÜRÜTÜLEBİLİYOR"

Ayrıca, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği hatırlatıldı.

UKRAYNA UYARISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları sebeiyle Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.