ABD ve AB, metan emisyonlarında 2030 hedefini belirledi

Washington ve Brüksel yönetimleri, emisyonlarla mücadele etmede iş birliği kararı aldı.

Metan emisyonları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedenleri arasında yer alıyor.

Emisyonun azaltılması noktasında ülkeler çözüm yolları ararken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) anlaşmaya vardı.

ABD VE AB'NİN METAN EMİSYONUYLA MÜCADELE ANLAŞMASI

Washington ve Brüksel, 2030 yılına kadar gezegeni ısıtan metan gazı emisyonlarını yaklaşık üçte bir oranında azaltmayı deneme konusunda el sıkıştı.

İki taraf, diğer büyük ekonomilerin de söz konusu hedefe odaklanmalarını istiyor.

GÖZLER GLASGOW'DAKİ ZİRVEDE OLACAK

İskoçya'nın Glasgow şehri, kasım ayında İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye katılacak ülkelerin liderleri; bilim insanları ve çevre savunucuları tarafından iklim kriziyle başa çıkmak için daha hassas adımlar atmaları konusunda baskı görüyor.

TASLAK BELGE ORTAYA ÇIKTI

Basına yansıyan taslak halindeki "Küresel Metan Taahhüdü" belgesinde, "Metanın kısa atmosferik ömrü, şimdi harekete geçilmesi halinde küresel ısınma oranını hızla azaltabileceği anlamına geliyor." ifadesi yer aldı.

Ayrı bir belgede ABD ve AB'nin taahhüde katmak istediği çok sayıda ülke bulunuyor.

ÇİN, RUSYA, HİNDİSTAN...

Büyük oranda emisyona neden olan Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Norveç, Katar, İngiltere, Yeni Zelanda ve Güney Afrika bu ülkeler arasında yer alıyor.

GATES: KÜRESEL ISINMANIN SEBEBİ İNEKLER

Öte yandan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel ısınmaya ilişkin yaptığı açıklamada, inekleri işaret etmişti.

Gates, CNN'de katıldığı bir programda, ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmada önemli payı olduğunu söylemiş, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var." diye konuşmuştu.