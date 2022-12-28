ABD ve AB'den Kosova-Sırbistan gerilimi için itidal çağrısı

ABD ve AB'den Kosova-Sırbistan gerilimi için itidal çağrısı

Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilime ilişkin ABD ve AB'den yapılan açıklamada itidal çağrısı yapılarak tarafların durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ediyor.

Bu kapsamda ABD ve Avrupa Birliği (AB) iki ülke arasındaki gerilime dair yapılan ortak yazılı açıklama yayınladı.

AA'nın haberine göre açıklamada, AB ve ABD’nin Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

"Siyasi bir çözüm konusunda çalışıyoruz"



AB ve ABD’nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Gerginlikleri yatıştırmak ve tüm yerel toplulukların istikrarı, güvenliği ve refahı adına ileriye dönük bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla siyasi bir çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Kurti ile birlikte çalışıyoruz” denildi.

Kosova’nın barışçıl protestolar/barikatlar nedeniyle tutuklanacak veya kovuşturulacak Kosovalı Sırp vatandaşlarının listelerinin bulunmadığını doğrulayan güvencelerini memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmelidir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir” denildi.





"İşlemleri yakından izlemeye devam edecektir”



ABD’nin AB Kosova Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) aracılığıyla AB’nin çalışmalarını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, “EULEX, yetkisine uygun olarak, insan haklarına saygıyı geliştirmek için tüm soruşturmaları ve müteakip işlemleri yakından izlemeye devam edecektir” ifadeleri kullanılarak, “Tüm Diyalog yükümlülükleri gecikmeksizin tam olarak uygulanmalıdır” denildi.

Kosova-Sırbistan gerilimi

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic, 10 Aralık'ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmış, duruma tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine barikatlar kurmuştu.

Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutuluyordu. Bugün verilen karar ile Pantic’in cezası ev hapsine çevrildi.



