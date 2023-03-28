ABD ve Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirmesine tepkili Beyaz Saray, "Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. BM'den gelen açıklamada, "Antlaşmanın sorumluluklarını yerine getirin" çağrısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a nükleer füze yerleştirme planı, Batı'da ses getirmeye devam ediyor.

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), tepki gösterdikleri adımı yakından takip ettiklerini ve Moskova'nın yükümlülüklerini yerine getirmesini istediklerini söyledi.

ABD: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararına ilişkin, şöyle dedi:

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz ve hâlâ nükleer caydırıcılıkla ilgili stratejik duruşumuzu değiştirmemize neden olacak bir şey görmedik.

BM: Endişe verici

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, nükleer silahlara ilişkin artan gerginliğin endişe verici olduğunu söyledi.

Nükleer risklerin çok yüksek olduğunu belirten Dujarric, her türlü yanlış hesaplama ya da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

Tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım.

Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise Dujarric, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

İsrail yorumu: Tarafları uzlaşıya çağırıyoruz

Öte yandan, İsrail'de siyasi krize yol açan "yargı reformu" planı nedeniyle yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını belirten Kirby, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tarafları uzlaşıya çağırdıklarını aktardı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "çok açık sözlü" olarak endişelerini dile getirdiğini ve demokratik sistemdeki temel bir değişikliğin uzlaşı temelli yapılması gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığını dile getirdi.

"Biden'ın iç savaş endişesi yok"

Koordinatör Kirby, Biden'ın İsrail'de bir iç savaş çıkacağına yönelik bir endişe taşımadığını söyledi.

Rusya ile İran'ın siber savaş alanında iş birliği geliştirmeyi planladıklarına dair haberlere ilişkin bir soruya Kirby, bu haberlerin endişe verici olduğu yanıtını verdi.

Putin'in nükleer silah mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, şöyle demişti:

Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.

"Karar sorumsuzca"

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.