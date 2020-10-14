ABD ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

ABD ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

ABD Donanması, NATO müttefiki Fransa ile eğitim yapıldığını bildirdi.

ABD Donanması'ndan "USS Roosevelt" muhrip gemisi ile Fransız Donanması'na bağlı "FS La Fayette" fırkateyni Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

Konuyla ilgili olarak ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı Roosevelt muhribi ile La Fayette fırkateyninin bölgede ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yaptıkları belirtildi.

ABD VE FRANSA'DAN ORTAK EĞİTİM

Açıklamada, "ABD Donanması'na bağlı gemiler, düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle iş birliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor." ifadesine yer verildi.