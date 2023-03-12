ABD ve Gürcistan, Rusya'ya karşı anlaştı İki ülke, "Putin, Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulmalı" noktasında görüş birliğine vardı.

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Rusya'ya karşı bir hamle de komşusu Gürcistan'dan geldi.

"Rusya baskıyı hissetmeli"

ABD ve Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların sürdürülmesi ve Moskova yönetiminin baskıyı hissetmeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

Gürcistan'ın AB'ye üyelik süreci

Görüşmede Gürcistan'ın Euro-Atlantik entegrasyonunun iki ülke tarafından da desteklendiği belirtilirken, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci için yürüttüğü reformların ele alındığı aktarıldı.

ABD'nin Gürcistan'daki tartışmalı "yabancı ajan" yasa tasarısının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da konu oldu.

"Putin sorumlu tutulmalı"

Görüşmede, tarafların Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sürmesi gerektiği ve ülkenin bu yaptırımların baskısını hissetmeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilirken "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.