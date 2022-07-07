ABD ve İngiltere istihbaratları: Çin, en büyük tehdit

ABD ve İngiltere istihbaratları: Çin, en büyük tehdit

FBI ve MI5 kuruluşlarının yöneticileri, Pekin yönetiminin faaliyetlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Çin hükümeti, 'dünyayı şekillendirmeye çalışmakla' suçlandı.

Batılı ülkeler, Çin'i tehdit olarak görmeye devam ediyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ile İngiliz iç istihbarat servisi MI5 Başkanı Ken McCallum, Londra'da MI5'in merkezinde ortak açıklama yaptı.

"Çin'in faaliyetleri endişe verici"

McCallum, MI5'in "Çin'in endişe verici faaliyetlerine karşı önceden kısıtlı çabaları artırdığını" söyledi.

2018 yılıyla karşılaştırma yapan McCallum, bugün yedi kat daha fazla soruşturma yürüttüklerini dile getirdi.

"Uzun vadeli en büyük tehdit"

FBI Direktörü Wray de Çin hükümetinin "İngiltere, ABD ve Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki müttefikler için ekonomik ve ulusal güvenliğe uzun vadeli en büyük tehdidi" oluşturduğunu savundu.

"Çin hükümeti dünyayı şekillendirmeye çalışıyor"

Wray, "Çin hükümeti, bizim siyasetimize ve müttefiklerimizin siyasetine müdahale ederek dünyayı şekillendirmeye çalışıyor." dedi.

Wray ayrıca, Pekin yönetiminin, bu yıl New York'ta yapılan Kongre seçimlerine doğrudan müdahale ettiğini öne sürdü.

"Batılı işletmeler için ciddi bir tehdit"

Çin'e yönelik suçlamalarını sürdüren FBI'ın başındaki isim, Asya ülkesindeki yönetimin, "Batılı işletmeler için iş insanlarının bile fark ettiğinden daha ciddi bir tehdit oluşturduğu" ve "teknoloji çalmaya hazır olduğu" konusunda uyardı.

Wray'e göre, Çin hükümetinin bilgisayar korsanlığı programı, "diğer tüm büyük ülkelerin toplamından daha büyük."

37 ülke ile istihbarat paylaşımı

McCallum ise geçtiğimiz yıl boyunca İngiltere'nin siber casusluğa karşı savunmalarına yardımcı olmak için 37 ülke ile istihbarat paylaştığını ve mayıs ayında kritik havacılık şirketlerini hedef alan karmaşık bir tehdidi engellediklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Çin'in bir eyalet olarak gördüğü Tayvan hakkında konuşan Wray, Pekin'in bu ülkeyi zorla ele geçirmeye çalışabileceğini ifade etti.