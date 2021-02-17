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- ABD ve İran'ın gayriresmi görüşmeler yaptığı iddia edildi
ABD ve İran'ın gayriresmi görüşmeler yaptığı iddia edildi
- AA
- 17.02.2021 - 16:59
- Güncelleme : 17.02.2021 - 17:06
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan'ın gözetiminde İranlı bir ekibin, ABD Başkanı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen bazı isimlerle bir araya gelerek müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.
ABD'Lİ DOSTLARI ARACI OLDU
Görüşmelerin, Nehavendiyan'ın ABD'de üniversite eğitimi gördüğü yıllardaki dost ve yakınları aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla gerçekleşen görüşmelerde ilerleme sağlandığı, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e konuyla ilgili genel bilgi verildiği ancak Zarif'in söz konusu müzakerelere muhalefet ettiği ve ayrıntılardan haberdar edilmediği iddia edildi.
ZARİF'E AYRINTI VERİLMEDİ İDDİASI
Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e görüşmelerin ayrıntıları hakkında bilgi vermemesinin gerekçesi olarak, Zarif'in son dönemde ülke lideri Ali Hamaney'e yakın duruşu gösterildi.
GÖRÜŞME ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK
Öte yandan bazı uzmanlar, bahsi geçen görüşmelerin Hamaney'den bağımsız ve Zarif'ten habersiz yapılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bahsi geçen görüşmelerin, Zarif'in yapacağı müzakerelere ön hazırlık olduğu değerlendiriliyor.