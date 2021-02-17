ABD ve İran'ın gayriresmi görüşmeler yaptığı iddia edildi

ABD ve İran'ın gayriresmi görüşmeler yaptığı iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nehavendiyan'ın, Biden hükümetine yakın bazı diplomatlarla gayriresmi görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan'ın gözetiminde İranlı bir ekibin, ABD Başkanı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen bazı isimlerle bir araya gelerek müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.

ABD'Lİ DOSTLARI ARACI OLDU

Görüşmelerin, Nehavendiyan'ın ABD'de üniversite eğitimi gördüğü yıllardaki dost ve yakınları aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla gerçekleşen görüşmelerde ilerleme sağlandığı, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e konuyla ilgili genel bilgi verildiği ancak Zarif'in söz konusu müzakerelere muhalefet ettiği ve ayrıntılardan haberdar edilmediği iddia edildi.

ZARİF'E AYRINTI VERİLMEDİ İDDİASI

Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e görüşmelerin ayrıntıları hakkında bilgi vermemesinin gerekçesi olarak, Zarif'in son dönemde ülke lideri Ali Hamaney'e yakın duruşu gösterildi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK

Öte yandan bazı uzmanlar, bahsi geçen görüşmelerin Hamaney'den bağımsız ve Zarif'ten habersiz yapılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bahsi geçen görüşmelerin, Zarif'in yapacağı müzakerelere ön hazırlık olduğu değerlendiriliyor.