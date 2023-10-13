ABD ve İsrail Savunma Bakanlarının kaçtığı soru: Gazze'deki siviller nasıl korunacak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortak basın toplantısında Gazze'deki sivillerin bölgeden güvenli şekilde çıkarılması ve insani koridor hakkındaki sorulara yanıt vermekte zorlandı.

AA & Ensonhaber

Austin ve Gallant, İsrail'deki ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki bakan toplantının soru-cevap kısmında, Gazzeli sivillerin İsrail'in saldırılarından nasıl korunacağı ve sivillerin tahliye planlarına ilişkin sorular karşısında net cevaplar vermekten kaçındı.

ABD'den "İsrail, profesyonel ve disiplinli" savunması

Bir muhabirin,

İsrail karşı saldırısını sürdürürken, Gazze'de sivillerin ölümünün arttığını görüyoruz, belki kara harekatı da olacak. Filistinlilerin ölümünün ahlaki sorumluluğunun kime ait olduğunu düşünüyorsunuz, İsrail, Hamas ya da ikisi birden mi?

sorusuna cevaben Austin, İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu ve ABD'nin bunu desteklediğini yineledi.

Austin, uzun yıllardır İsrail güçleri ile çalıştığına işaret ederek, İsrail'in profesyonel, disiplinli ve doğru meselelere odaklı şekilde çalıştığını öne sürdü.

İsrail'in geçmişteki gibi profesyonel davranacağını aktaran Austin,

Bunu uluslararası toplumun daha çok meskun mahalde bulunan DEAŞ ile mücadelesinde de gördük. O dönemde uluslararası koalisyon, cesurca savaştı, sivilleri korudu ve çok büyük çatışmaların olduğu sırada insani hareket alanı için koridorlar oluşturdu. Dediğim gibi bu (İsrail) profesyonel bir güç. İyi yönetiliyor ve yine öyle olacağından başka bir beklentim yok.

iddiasında bulundu.

24 saat konusundaki ısrarlı sorular

İsrail Savunma Bakanı Gallant da

İsrail'in Gazze'deki sivillerin bölgeyi boşaltmaları ve güneye doğru hareket etmeleri için ilan ettiği 24 saatlik süre konusunda bazı karışıklıklar var. Başlangıçta 24 saatlik bir süre bildirilmişti ve daha sonra İsrail'in bu süreyi değiştirdiğine dair haberler geldi. Başka bir deyişle 24 saatlik süreye sadık kalınmadı. Lütfen özellikle son bir mühlet olmadığını açıklığa kavuşturur musunuz?

sorusuna, İsrail'in "sivilleri asla kasten vurmayacağı" yanıtını verdi.

İsrail Savunma Bakanı,

Bu nedenle, Gazze şehrindeki tüm sivillerden Gazze'nin güneyine gitmelerini istiyoruz. Teröristlerin kamuflajı, sivil halktır. Bu nedenle onları ayırmamız gerekiyor.

dedi.

Canını kurtarmak isteyenler lütfen güneye gitsin. Hamas'ın altyapılarını, karargahlarını, askeri kurumlarını yok edeceğiz ve onları Gazze'den çıkaracağız. Medeni insanlar arasında yaşayamazlar.

diyen Gallant, İsrail'in, Gazzeli sivil halka şehri terk etmeleri için verilen 24 saatlik süreye sadık kalıp kalmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gallant,

İran'ın ülkenize yönelik son saldırının planlanmasında ya da uygulanmasında doğrudan rol oynadığına ya da bu durumdan faydalanmaya çalıştığına dair bir kanıt gördünüz mü?

sorusunu da

İran, Hizbullah ve Hamas bir eksen, bir şer ekseni. Her şey genel olarak İran'dan yönetiliyor. İzin İran tarafından veriliyor. Para İran tarafından sağlanıyor. Fikirler İran'da şekilleniyor. Bu nedenle izin verip vermemeleri önemli değil çünkü fikir bir İran fikri.

diye yanıtladı.

"Saldırıyı bilseydik bilgilendirirdik"

Bir diğer yabancı muhabirin, Mısır ve İsrail istihbaratlarının Hamas'ın saldırısı hakkında bilgi sahibi olmamasına işaret ederek, ABD'nin saldırıdan önce ne bildiğine dair sorusuna Austin,

Bir müttefike karşı saldırı yapılacağını bilseydik, kesinlikle onları bilgilendirirdik. Şu an odak noktamız İsrail'in egemen topraklarını savunmak ve vatandaşlarını korumak için ne ihtiyacı varsa sağlamak.

şeklinde cevap verdi.

"ABD'nin desteği, İsrail'in operasyon özgürlüğünü güçlendiriyor"

Toplantının başında da ABD Savunma Bakanı Austin, savunma bakanı olarak bizzat İsrail'e gelerek, ABD'nin bu ülkeye sarsılmaz desteğini açıkça göstermek istediğini vurguladı.

Gallant ise ABD'nin desteğinin, İsrail'in operasyon özgürlüğünü ve kabiliyetlerini güçlendirdiğini ifade ederek,

Aslında, bugün temel mühimmat taşıyan ikinci uçağı teslim alacağız. ABD'nin karada, havada ve denizde konuşlanması, bölgede bulunan hem ortaklarımıza hem de düşmanlarımıza güçlü bir mesaj göndermektedir.

diye konuştu.

Austin, Netanyahu ile de görüştü

Austin, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelerek, İsrail'in yanında olduklarını belirtirken, Netanyahu ABD yönetiminin ve yetkililerinin güçlü duruşları ve desteği için teşekkür etti.