ABD ve Japonya tehditlere karşı bir araya geldi

ABD ve Japonya tehditlere karşı bir araya geldi

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, bir araya gelerek bölgesel sorunları ele aldı. İkili, Çin ve Kuzey Kore'den gelen tehditleri de konuştu.

Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sorun çıkarmasından rahatsız olan Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, ikili ittifakın tehditlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İKİLİ TAYVAN BOĞAZI'NDA BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU YAPTI

Çin'in, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkan ikili, Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrarın" önemini vurguladı.

Blinken, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı Japonya-ABD-Güney Kore 3'lü zirvesinin "güvenli, müreffeh, birbirine bağlı, serbest ve açık Hint-Pasifik için taşıdığı değerin" altını çizdi.

İkili, ekim ayı başında Japonya Başbakanlığı'na seçilen Kişida Fumio'nun ABD'de Başkan Joe Biden ile buluşması ve iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını bir araya getirecek 2+2'li zirveye yönelik hazırlıkları da ele aldı.